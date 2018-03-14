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الحكومة الألمانية تدين الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطينى

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:31 م
الحكومة الألمانية تدين الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدلله - أرشيفية





أ ش أ
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أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الذى استهدف موكب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامى الحمدالله، فى قطاع غزة، أمس، بأشد عبارات الإدانة.

صرح بذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الالمانية، مضيفة "نشجع رئيس الوزراء الحمدالله، على عدم الاستكانة فيما يتعلق بجهوده الخاصة بعملية مصالحة فلسطينية – فلسطينية، فمن خلال الحوار والتسوية يمكن تحقيق تقدم مستدام يشمل أيضاً سكان غزة، وينبغى ألا يكون للعنف مكان كوسيلة للنقاش السياسى"، وأشارت إلى أنه يجب العمل على الكشف عن الخلفيات التى كانت وراء الهجوم و محاسبة المسئولين عنه.

 

 

 


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