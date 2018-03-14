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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:49 م
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الحشد الشعبى العراقى يعثر على مقبرة جماعية تضم رفات 6 أشخاص بالحويجة

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:20 م
الحشد الشعبى العراقى يعثر على مقبرة جماعية تضم رفات 6 أشخاص بالحويجة الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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عثرت قوات الحشد الشعبى العراقية، اليوم الأربعاء، على مقبرة تضم رفات ستة أشخاص أعدمهم تنظيم (داعش) الإرهابى بالحويجة فى محافظة كركوك.

وأعلن الحشد - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قوة من اللواءين الثانى و56 بالحشد الشعبى عثرت على مقبرة تضم رفات ستة أشخاص ضمن قاعدة البكارة بالحويجة فى كركوك، مضيفًا أن الرفات تعود لشهداء أعدمهم تنظيم (داعش) الإرهابى فى وقت سابق، مشيرًا إلى أن العثور عليهم تم خلال العمل الاستخباراتى والبحث والمتابعة من قبل قوات الأمن العراقية.

يذكر أن تنظيم (داعش) نفذ العديد من الجرائم ضد العراقيين تمثلت بقتل جماعى ومنفرد واغتصاب وخطف وجرائم أخرى أبان سيطرته على بعض المناطق العراقية.

 


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