الحشد الشعبى العراقى يتسلم مهام تأمين قضاء الطارمية شمال بغداد







بغداد (أ ش أ)

أعلن الحشد الشعبى العراقى، اليوم الأربعاء، تسلمه مهام تأمين قضاء الطارمية شمال بغداد من القوات الأمنية، وذكر الحشد الشعبى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قوات اللواء الثامن فى الحشد الشعبى تسلمت مهام حماية قضاء الطارمية شمالى بغداد، مضيفا إنها أول قوة من الحشد الشعبى تسهم فى حفظ أمن هذه المنطقة حيث تم تحصينها وتهيئتها لتمارس قوات الحشد دورها الأمني.

يشار إلى أن قضاء الطارمية يتطلب تأمينه جهدا أمنيا استثنائيا لكونه منطقه مأهوله بالسكان وذات تضاريس صعبة تكثر فيها الأحراش ما يشكل بيئة مناسبة لبعض الخلايا الإرهابية.

يذكر أن قيادة عمليات بغداد كلفت اللواء الثامن بالمشاركة فى استتباب الأمن بمنطقة الطارمية شمالى بغداد وملاحقة بقايا فلول الإرهابيين، وذلك بالتنسيق مع عمليات الحشد.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أصدر مرسوما يضفى الصفة الرسمية على ضم فصائل مسلحة إلى قوات الأمن فى البلاد، يقضى بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبى على الكثير من حقوق أفراد الجيش، وعلى رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبى فى الكليات والمعاهد العسكرية.