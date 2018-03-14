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الجيش التركى "يطوّق" مدينة عفرين السورية.. وحماية الشعب الكردية تنفى

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:09 ص
الجيش التركى "يطوّق" مدينة عفرين السورية.. وحماية الشعب الكردية تنفى الأوضاع في عفرين السورية





(أ ف ب)
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أعلن الجيش التركى أمس الثلاثاء، أنه يطوّق مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية، حيث يشن مع فصائل سورية موالية له هجوماً منذ أسابيع، فى خطوة أدت بحسب الأمم المتحدة إلى "تفاقم" معاناة السكان المدنيين.

لكن المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين بروسك حسكة نفى فى تصريح، تطويق المدينة بالكامل، مشيراً فى الوقت ذاته إلى تعرض الطريق الوحيد المتبقى لقصف تركى عنيف.

 

 


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