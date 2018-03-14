الجيزة: سيارات بالطاقة الشمسية بهضبة الأهرام قريبا وصادرنا التكاتك غير الرخصة







كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس هانى الشارد رئيس قطاع هضبة الأهرام بالجيزة، أن القطاع به ما يقرب من ألف توك توك، مشيرا إلى أنه صادر ما يقرب من 800 توك توك للحد من انتشاره، وأن 400 توك توك من التى تم مصادرته ليس له أوراق ملكية، ولم يفرج عنهم حتى الآن وسيتم إرسالهم للمرور.

وأضاف رئيس قطاع هضبة الأهرام، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم استبدال التوك توك بسيارات تعمل بالطاقة الشمسية للسير فى نطاق الهضبة لخدمة المواطنين فى التنقلات الداخلية، مشيرا إلى أن السيارات الجديدة ستعمل بتراخيص ليتمكن الحى من الرقابة عليها.

وأوضح الشارد، أن السيارات الجديدة استوردتها شركة خاصة وستنظم العمل بها وستوظف سائقين من خلالها يرتدون ملابس خاصة بهم وتكون مراقبة بـ جى بى اس وستكون أجرتها ثلاث جنيهات.