الجيزة تسترد 20 ألف متر أملاك دولة بالعياط والحوامدية والبدرشين







كتب سيد الخلفاوى

نجحت محافظة الجيزة خلال الثلاثة أيام الماضية فى استرداد 20 ألف و 561 م2 أراضى أملاك دولة بمراكز ومدن العياط والحوامدية والبدرشين خلال حملات شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن الحملات مستمرة لإزاله التعديات مشيرا إلى أن إجمالى الحالات التى تمت إزالتها بلغت 8 حالات تابعة لهيئة الأوقاف المصرية.

وأكد أنه تم رصد 49 حاله تعدى بمركزى العياط والبدرشين ولايه هيئة الأوقاف والهيئة العامة للطرق والكبارى وسوف يتم إزالتهم على الفور بالتعاون مع الجهات صاحبه الولاية خلال الأيام المقبلة .

وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية ومحاسبة المخالفين.

وأكد أن اللجنة المنوط بها استقبال طلبات التقنين تواصل عملها وفقاً للقانون واللائحة الصادرين فى هذا الشأن.