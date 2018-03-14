video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر حكم الدستورية العليا ببطلان أحكام اتفاقية ترسيم الحدود

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:35 م
الجريدة الرسمية تنشر حكم الدستورية العليا ببطلان أحكام اتفاقية ترسيم الحدود المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية





كتب ــ عبد الله محمود
إضافة تعليق

نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا بالجلسة المنعقدة السبت 3 مارس 2018، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم، وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم محمد بجاتو نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين  ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر، ببطلان أحكام اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية  الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و محكمة الأمور المستعجلة.   

وأصدرت الحكم فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمى 37 و 49 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ" المقامتين من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية ضد كل من، على أيوب المحامى ومحمد قدرى فريد الخصم المتدخل انضمامياً إلى الأول فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 قضاء إدارى القاهرة وخالد على عمر والخصوم المتدخلين انضماميا الى الثالث فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 قضاء إدارى للقاهرة و182 آخرين.

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين وألزمت المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما حكمت بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا دائرة فحص الطعون بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236لسنة 62 قضائية عليا والحكم الصادر من محكمة مستعجل جنوب القاهرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 82/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكرم محمد أحمد: حكم الدستورية العليا بشأن تعيين الحدود قطع ألسنة الخونة

المحكمة الدستورية العليا.. الحارسة على أحكام الدستور

هيئة قضايا الدولة: الدستورية العليا أسدلت الستار على قضية "ترسيم الحدود"

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

الجريدة الرسمية

حكم الدستورية العليا

الدستورية العليا

بطلان أحكام اتفاقية

ترسيم الحدود




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة