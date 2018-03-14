الجريدة الرسمية تنشر حكم الدستورية العليا ببطلان أحكام اتفاقية ترسيم الحدود







كتب ــ عبد الله محمود

نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا بالجلسة المنعقدة السبت 3 مارس 2018، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم، وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم محمد بجاتو نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر، ببطلان أحكام اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و محكمة الأمور المستعجلة.

وأصدرت الحكم فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمى 37 و 49 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ" المقامتين من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية ضد كل من، على أيوب المحامى ومحمد قدرى فريد الخصم المتدخل انضمامياً إلى الأول فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 قضاء إدارى القاهرة وخالد على عمر والخصوم المتدخلين انضماميا الى الثالث فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 قضاء إدارى للقاهرة و182 آخرين.

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين وألزمت المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما حكمت بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا دائرة فحص الطعون بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236لسنة 62 قضائية عليا والحكم الصادر من محكمة مستعجل جنوب القاهرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 82/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة.