الجارديان: جهود بريطانيا لحشد الدعم بعد أزمة الجاسوس الروسى تتعثر







كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" إنه برغم تصريحات وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون ، بشأن الأصدقاء الذين يقفون إلى جانب بلاده بعد أزمة العميل الروسى المزدوج سيرجى سكريبال، مع موسكو، إلا أنه تم تحذير مسئولي الاتحاد الأوروبي بشكل سرى من أن الموقف الحالي في التكتل بشأن فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا قد بدأ بالفعل في التصدع ، وقد يكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق جماعي بشأن اتخاذ تدابير جديدة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المسئولين إن أفضل ما يمكن أن يحدث هو أن الاتحاد الأوروبي يقرر التمسك بموقفه الحالي من العقوبات بدلاً من تبنى موقف أكثر مرونة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد جولة من الاتصالات الهاتفية الدبلوماسية التي تم تنسيقها مع الحكومة البريطانية ، دعم وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون نظيره البريطانى، إلا أن ترامب أقاله بعدها بساعات. وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه سيتحدث إلى تيريزا ماي حول الهجوم السام ، بعد أن واجه انتقادات لعدم تأييده بوضوح وجهة نظر المملكة المتحدة بأن الحكومة الروسية إما مسئولة عن الهجوم أو عن الفشل في السيطرة على مخزونها من عوامل الأعصاب. وقال: "يبدو لي أن روسيا سوف تعتمد على كل الأدلة المتوفرة لديها". "حالما نحصل على الحقائق مباشرة ، إذا اتفقنا معها ، فإننا سندين روسيا أو الجهة التى تقف وراء الحادث."

ورغم دعم الكثير من الدول الأوروبية لبريطانيا، لكن لم تلتزم أي دولة من الاتحاد الأوروبي حتى الآن بمزيد من العقوبات ضد روسيا إذا أعلنت المملكة المتحدة أن الدولة الروسية تصرفت بشكل غير قانوني على الأراضي البريطانية.