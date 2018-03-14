video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 08:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: جهود بريطانيا لحشد الدعم بعد أزمة الجاسوس الروسى تتعثر

الأربعاء، 14 مارس 2018 06:36 م
الجارديان: جهود بريطانيا لحشد الدعم بعد أزمة الجاسوس الروسى تتعثر بوريس جونسون - وزير الخارجية البريطانى





كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الجارديان" إنه برغم تصريحات وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون ، بشأن  الأصدقاء الذين يقفون إلى جانب بلاده بعد أزمة العميل الروسى المزدوج سيرجى سكريبال، مع موسكو، إلا أنه تم تحذير مسئولي الاتحاد الأوروبي بشكل سرى من أن الموقف الحالي في التكتل بشأن فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا قد بدأ بالفعل في التصدع ، وقد يكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق جماعي بشأن اتخاذ تدابير جديدة. 
 
 
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المسئولين إن أفضل ما يمكن أن يحدث هو أن الاتحاد الأوروبي يقرر التمسك بموقفه الحالي من العقوبات بدلاً من تبنى موقف أكثر مرونة.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد جولة من الاتصالات الهاتفية الدبلوماسية التي تم تنسيقها مع الحكومة البريطانية ، دعم وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون  نظيره البريطانى، إلا أن ترامب أقاله بعدها بساعات. وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه سيتحدث إلى تيريزا ماي حول الهجوم السام ، بعد أن واجه انتقادات لعدم تأييده بوضوح وجهة نظر المملكة المتحدة بأن الحكومة الروسية إما مسئولة عن الهجوم أو عن الفشل في السيطرة على مخزونها من عوامل الأعصاب. وقال: "يبدو لي أن روسيا سوف تعتمد على كل الأدلة المتوفرة لديها". "حالما نحصل على الحقائق مباشرة ، إذا اتفقنا معها ، فإننا سندين روسيا أو الجهة التى تقف وراء الحادث."
 
 
ورغم دعم الكثير من الدول الأوروبية لبريطانيا، لكن لم تلتزم أي دولة من الاتحاد الأوروبي حتى الآن بمزيد من العقوبات ضد روسيا إذا أعلنت المملكة المتحدة أن الدولة الروسية تصرفت بشكل غير قانوني على الأراضي البريطانية.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: بريطانيا اختارت المواجهة فى قضية الجاسوس الروسى وردنا "لن يتأخر"

موسكو ترد على بريطانيا باستدعاء سفير لندن على خلفية أزمة الجاسوس الروسى

رسميا.. لندن تتهم موسكو بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال.. تيريزا ماى تعلن طرد 23 دبلوماسيا روسيا خلال أسبوع.. وتؤكد أمام مجلس العموم: استدعينا السفير الروسى.. و"الناتو" يتضامن مع بريطانيا

اخبار العالم

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

الجاسوس الروسى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة