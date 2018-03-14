"التنمية الصناعية" تضع خطة لطروحات الأراضى وتستهدف 17.5 مليون متر فى 2018







كتب – إسلام سعيد

قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه من المقرر الإعلان عن خطة واضحة المعالم لخريطة طروحات الأراضى الصناعية لعام 2018 خلال شهر أبريل المقبل، سواء بنظام التمليك أو بنظام المطور الصناعى.

وحول موعد طرح 5 ملايين متر للمطور الصناعى، أشار عبد الرازق لـ"اليوم السابع"، إلى أن كل ما تم الإعلان عنه من مساحات مقرر طرحها سواء للمطور أو بنظام التمليك قائم وسيتم طرحه بعد الانتهاء من خطة الهيئة الشهر الشهر المقبل.

وفى وقت سابق أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، طرح ما يقرب من 5 ملايين متر مربع خلال العام الجارى بنظام المطور الصناعى، بهدف إيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص وبالتوازى مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى المرفقة، وهو ما يسهم فى رفع العبء عن موازنة الدولة لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية، وفق تصريحات المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

وأعلنت وزارة الصناعة، عن اعتزامها سحب أى قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح، وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذلك عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل، إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً، وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح.

وفى نفس السياق، أفادت مصادر فى هيئة التنمية الصناعية، أنها تسعى لطرح أراضى لا تقل مساحتها عن ما تم طرحه خلال 2017 بمساحة 17.5 مليون متر مضيفا" نحاول خلال العام الجارى 2018 أن لا نقل عن المساحة المطروحة العام الماضى".