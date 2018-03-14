"التنظيم والإدارة" ينظم مؤتمراً اليوم للتوعية بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب مصطفى عبد التواب

ينظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاون مع جامعة الزقازيق، مؤتمرا للتوعية بحقوق ذوى الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية وذلك اليوم الأربعاء بمشاركة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة سهير منتصر أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة.



ويعقد المؤتمر فى مقر جامعة الزقازيق والذى يأتى فى إطار حملات التوعية التى يقوم بها الجهاز للتعريف بحقوق هذه الشريحة الهامة من المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية يوجد بها أكبر عدد من الموظفين ذوى الإعاقة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

من جانبه قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه سيتم تنظيم عدد من المؤتمرات فى المحافظات المختلفة فى هذا الشأن خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن مصر أصبحت لها تجربة متميزة فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة وإعلانها عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، داعيا إلى تتضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة من أجل دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع أفراد المجتمع الأسوياء.