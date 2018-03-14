التنظيم والإدارة: قانون الخدمة المدنية يمنح 16 حقا لذوى الاحتياجات الخاصة







كتب – مصطفى عبد التواب

كشف الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن 84% من العاملين المدنيين ذوى الإعاقة يعملون فى الإدارات، و78% منهم من الذكور و22% من الإناث.

وأضاف "جميل"، خلال مؤتمر عن ذوى الإعاقة بالشرقية، اليوم الأربعاء، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يضمن 16 حقا للأشخاص من ذوى الإعاقة، من بينها الحق فى شغل الوظائف العامة، وتخصيص 5% لهم من مجموع الوظائف فى الوحدات الإدارية، فضلا عن الحق فى التدريب والترقية بالاختيار وتقلد المناصب القيادية، وطلب العمل لبعض الوقت، والنقل لأقرب مكان عمل من محل إقامته.

وأشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن الجهاز أصدر كُتيبا خاصا تحت عنوان "ذوى الإعاقة طاقات منتجة ورعاية فى قانون الخدمة المدنية"، وأرسلناه لمختلف الوزارات والجهات الإدارية، وبجانب ذلك أنشأ الجهاز قاعدة بيانات لحصر أعداد ذوى الإعاقة على مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مصنفة حسب الموازنات العامة (إدارة محلية - الوزارات والمصالح - الهيئات الخدمية والاقتصادية - الجامعات والمراكز البحثية)، والنوع (ذكور وإناث)، والمجموعات الوظيفية (تخصصية - فنية - مكتبية - حرفية وخدمات معاونة)، والفئات العمرية.

وأعلن الدكتور محمد جميل فى كلمته خلال المؤتمر، أن الجهاز يجهز حاليا قاعات تدريب خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة فى مركز إعداد القادة التابع للجهاز، ويضع برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات ذوى الإعاقة وتنمية مهاراتهم باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مع إعداد فريق من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لديه القدرة على التواصل معهم وتحقيق الأهداف التى نصبو لها من خلال هذه البرامج.