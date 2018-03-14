التفاصيل الكاملة لاستعدادات الانتخابات والمقرات الانتخابية بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر بقيادة محمد بدر المحافظ، عن استعدادها على قدم وساق لعملية الانتخابية الرئاسية المقرر إجراؤها فى 26 مارس المقبل لمدة 3 أيام، حيث يجرى تجهيز 170 مقرا انتخابيا، يضم 195 لجنة متنوعة فى مدن ومراكز المحافظة، حيث يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وفيما يلى، يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء التفاصيل الكاملة للاستعدادات بالأقصر وعدد المقرات فى كل مدينة ومدرسة ووحدة صحية..

1. الأقصر تستعد بصورة كبيرة للانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى

2. الأقصر تشمل 788 ألف صوت انتخابى لهم حق التصويت

3. المحافظة تضم 195 لجنة انتخابية موزعة على كافة المدن والمراكز بالمحافظة

4. محافظة الأقصر تضم 170 مقرا انتخابيا بالمدارس والوحدات الصحية وباقى المواقع

5. مديرية الصحة تعلن اختيار 17 وحدة صحية مخصصة كلجان انتخابية

6. يجرى العمل على تجهيز كافة المقرات الانتخابية بكل وسائل الراحة للمواطنين

7. المحافظ أكد على خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بصورة جيدة باللجان الانتخابية

8. مدينة الأقصر تضم 20 مقرا انتخابيا مختلف

9. مركز البياضية والطود يضم 22 مقرا انتخابيا

10. مدينة طيبة والقرنة تضمان 36 مقرا انتخابيا

11. مدينة أرمنت غرب الاقصر تضم 30 مقرا انتخابيا

12. مدينة إسنا أكبر كتلة تصويتية تضم 62 مقرا انتخابيا

13. يبلغ إجمالى عدد اللجان الانتخابية للذكور بالأقصر 61 مقرا

14. يبلغ عدد مقرات التصويت للإناث 50 مقرا انتخابيا

15. تضم الأقصر 84 مقرا انتخابيا مشترك مع وجود لجنة للوافدين داخل كل مركز انتخابى

16. محمد بدر أكد على المرور بالمقار الانتخابية ومتابعة تجهيزها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم

17. وكيل صحة الأقصر تفقد أماكن الاقتراع ومعاينة اللجان من الداخل، فى الوحدات الصحية

18. وكيل الصحة أمر بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة واستكمال كافة التجهيزات لرفع كفاءة اللجان

19. طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر تفقد بعض المدارس المخصصة كلجان انتخابية

20. الأقصر تضم 125 مدرسة تم تخصيصها مقرات للانتخابات الرئاسية

21. وكيل التعليم أكد على سد الاحتياجات من أجهزة الإنارة والإصلاحات فى مرافق المياه والكهرباء

22. طه بخيت أمر تواجد مديرى المدارس المخصصة على مدار الساعة وحتى انتهاء الانتخابات وضمان سهولة التواصل معهم