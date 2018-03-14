التعليم تتابع سير الدراسة بمدرستين فى السويس وتفعل مجموعات التقوية







كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارة العامة للتعليم الإعدادى تابعت العمل بمحافظة السويس لضمان حسن سير العملية التعليمية.

أكدت جوزال فتحى عيد، مديرعام الإدارة العامة للتعليم الإعدادى، أنها زارت مدرسة الزهراء إعدادى بنات بإدارة شمال السويس التعليمية، ومدرسة الحرية إعدادى بنات بإدارة جنوب السويس التعليمية، وتأكدت من استلام جميع التلاميذ للكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى.

وأوضحت الوزارة أنه لوحظ بالمدرستين وجود حجرة معدة للزائرة الصحية بالمدرسة، وأيضًا الاهتمام بالإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الطالبات، حيث تم إعداد خطة الإخلاء بكفاءة، وتنفيذها فى وقت قياسى، كما تميزت المدرستين بالانضباط والالتزام، بالإضافة إلى قيام المدرستين بعمل مجموعات تقوية مجانية للطالبات، وعمل برامج علاجية لضعاف المستوى، وتفعل المدرستين ممارسة الأنشطة التربوية بصورة جيدة.

وفى نفس السياق، أشادت فتحى بتميز مدرسة الزهراء فى كل الأنشطة التربوية، متقدمة لهم بالتهنئة؛ لحصولهم على المركز الأول فى النشاط الرياضى لكرة اليد على مستوى الإدارة، والمركز الثانى على مستوى المحافظة.