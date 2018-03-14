video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: تشكيل لجنة لإعداد لائحة قانون المستشفيات الجامعية

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:41 م
التعليم العالى: تشكيل لجنة لإعداد لائحة قانون المستشفيات الجامعية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





وائل ربيعى
إضافة تعليق

 
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار رقم ٨٥٨ بتاريخ ١٣-٣-٢٠١٨، والخاص بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، الذى وافق عليه البرلمان مؤخرا.
 
وضمت اللجنة، التى ينشر "اليوم السابع" نسخة من قرارها، الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور. عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور محمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الاسكندرية، الدكتور فتحي خضير الاستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 
 
وتضم اللجنة أيضا،الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد امين المجلس الاعلي للجامعات لشئون المستشفيات الجلمعية والدكتور خالد سمير استاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني الوزراة التعليم العالى.
 
 
 
IMG_2225
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى تنظم المؤتمر القومى الأول للبحث العلمى الإثنين المقبل

التعليم العالى

لائحة تنفيذية

المستشفيات الجامعية




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

الوطنية للانتخابات: تصويت الخارج يبدأ بنيوزيلاندا وينتهى بالساحل الغربى بأمريكا

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

التعليم: استمرار الدراسة بالمدارس غير المخصصة كمقرات للجان الانتخابات

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

مشجعو الأهلى يعرضون عبد الله السعيد للبيع على مواقع التسوق بـ800 جنيه

صور.. هايدى موسى تتعرض لهجوم من بلطجية وتكسير سيارتها

صور.. هايدى موسى تتعرض لهجوم من بلطجية وتكسير سيارتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة