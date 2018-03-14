التعليم العالى: تشكيل لجنة لإعداد لائحة قانون المستشفيات الجامعية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار رقم ٨٥٨ بتاريخ ١٣-٣-٢٠١٨، والخاص بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، الذى وافق عليه البرلمان مؤخرا.

وضمت اللجنة، التى ينشر "اليوم السابع" نسخة من قرارها، الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور. عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور محمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الاسكندرية، الدكتور فتحي خضير الاستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة.

وتضم اللجنة أيضا،الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد امين المجلس الاعلي للجامعات لشئون المستشفيات الجلمعية والدكتور خالد سمير استاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني الوزراة التعليم العالى.