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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:51 م
خالد صلاح
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التضامن تعقد مؤتمر اللجنة العليا لمنظمات المجتمع الأهلى لمكافحة الفساد غداً

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:09 م
التضامن تعقد مؤتمر اللجنة العليا لمنظمات المجتمع الأهلى لمكافحة الفساد غداً غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى





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 تنظم اللجنة العليا لمنظمات المجتمع الأهلى لمكافحة الفساد المؤتمر الثانى للجنة، الذى سيعقد الخميس القادم تحت عنوان " دور منظمات المجتمع الأهلى فى مكافحة الفساد ".

يهدف المؤتمر الذى سيشارك به عدد واسع من ممثلى المجتمع المدنى ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات ورؤساء الاتحادات الإقليمية بالمحافظات وقيادات دينية وعدد من المختصين والمهتمين إلى القاء الضوء على جهود الدولة فى مكافحة الفساد بالتركيز على مكون دور منظمات المجتمع المدنى فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضع آلية للتواصل ببين وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المختلفة ذات الصلة والاتحاد العام والاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية والجمعيات الأهلية الفاعلة والناشطة من أجل تحديد الإطار التنفيذى للخطة والاتفاق على الأدوار واليات التنفيذ والمتابعة.

يأتى تنظيم المؤتمر فى دورته الثانية فى إطار قيام اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتفعيل دور منظمات المجتمع الأهلى فى مكافحة الفساد وآليات التوعية حيث من المقرر أن يناقش المؤتمر على مدى جلسات انعقاده عدد  من المحاور حول الأهداف الرئيسية للخطة التنفيذية لدور منظمات العمل الأهلى فى مكافحة الفساد وتقديم عرضا لتجربة هيئة كير الدولية فى مجال تحسين الأداء ومكافحة الفساد.


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التضامن

منظمات المجتمع الأهلى

مكافحة الفساد




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