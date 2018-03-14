التحالف العربى يقصف مواقع حوثية عسكرية فى الساحل الغربى اليمنى







(أ ش أ)

قصفت مقاتلات التحالف العربى مواقع عسكرية ومركبات تابعة لمليشيا الحوثى الإيرانية فى مناطق الساحل الغربى اليمنية .

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن القصف طال اللواء العاشر الذى تسيطر عليها المليشيا الحوثية فى مديرية باجل مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم.

كما قصفت مقاتلات التحالف أيضا تجمعات وتحصينات للحوثيين فى مديرية التحيتا.