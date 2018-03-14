التحالف العربى يشن غارات على مطار صنعاء وقاعدة الديلمى الجوية باليمن







صنعاء (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، بأن طيران التحالف العربى شن غارات استهدفت مطار صنعاء الدولى وقاعدة الديلمى المجاورة له .

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة (العربية الحدث)، إن طيران التحالف العربى نفذ سلسلة غارات مكثفة على عدة مناطق فى صنعاء،حيث استهدف بـ10 غارات جوية مطار صنعاء الدولى،فيما استهدفت بـ5 غارات قاعدة الديلمى الجوية .

وأضاف أن هذه الغارات تأتى بالرغم من إغلاق مطار صنعاء أمام كل الرحلات الجوية، بخلاف الرحلات الأممية أو بعض المساعدات الإنسانية .

وتأتى الغارات بعد أقل من يومين من تنفيذ مقاتلات التحالف أكثر من 15 غارة جوية على نفس الموقعين.

وكان الجيش الوطنى اليمنى قد أعلن عن نجاح قواته فى تحرير سلسلة جبال رياعين وجبال الأدمغ، بمديرية نهم محافظة صنعاء اليمنية.