"البيطريين": تحديث قاعدة بيانات 12 محافظة استعدادًا لانتخابات النقابة

"البيطريين": تحديث قاعدة بيانات 12 محافظة استعدادًا لانتخابات النقابةالأربعاء، 14 مارس 2018 01:00 ص
د. أحمد الغندور رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور أحمد الغندور، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن النقابة انتهت من تحديث قاعدة بيانات 12 محافظة من المحافظات الكبيرة فى أعداد أعضائها، مؤكدا على استمرار عمليات التحديث فى 15 نقابة فرعية، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منهم خلال عشرة أيام، استعدادا لانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها 13 إبريل المقبل.
وأوضح "الغندور" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة القائمة على تحديث بيانات الأعضاء، اكتشفت تكرار أسماء عددا من الأعضاء بين أكثر من فرعية مثل الإسكندرية والبحيرة، مما كان سيؤدى إلى تكرار أسماء حوالى 30 بيطريا فى المحافظتين، ومنحهم حق الانتخاب فى كلا من المحافظتين، الأمر الذى سيؤدى إلى وجود إزدواجية فى عمليات التصويت.
ولفت رئيس لجنة انتخابات نقابة البيطريين، إلى أن تحديث قاعدة البيانات لن ينتج عنه انخفاض أعداد الأعضاء المقيدين بالنقابة، موضحا إن النقابة العامة تمنح كل طبيب عند التسجيل فى سجلاتها رقم واحد للقيد، وبالتالى لا يمكن تكرار عضويته، إلا أن تكرار الأسماء ظهر فى النقابات الفرعية فقط، وجارى تداركه.
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