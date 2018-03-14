البورصة تقرر تعليق العروض والطلبات على 3 أسهم بالجلسة الاستكشافية

البورصة تقرر تعليق العروض والطلبات على 3 أسهم بالجلسة الاستكشافيةالأربعاء، 14 مارس 2018 10:50 ص
محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قرر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق العروض والطلبات المسجلة على أسهم التعمير والاستشارات الهندسية، آسيك للتعدين، الدلتا للسكر خلال الجلسة الاستكشافية اليوم الأربعاء.
وفى سياق آخر، أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن إبرام عقد شراكة مع مجموعة ديسلوج المغربية، بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الأغذية فى المغرب.
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أنها بموجب هذا العقد، تعزز خطتها التوسعية الإقليمية، وتدعم موقفها فى سوق الأغذية الخفيفة المعبأة آلياً.
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