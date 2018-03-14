البورصة تغرم 3 شركات 30 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

البورصة تغرم 3 شركات 30 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيدالأربعاء، 14 مارس 2018 05:17 م
البورصة - ارشيفية
كتب: هانى الحوتى
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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على بنك البركة، شركة جولدن بيراميدز بلازا، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 30 ألف جنيه بواقع 10 آلاف جنيه لكل شركة، تسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار، على أن يعاد عرض موقف الشركات على اللجنة فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.
وغرمت اللجنة، الشركة الأولى، لمخالفة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت الثانية لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، وغرمت الثالثة لمخالفة أحكام المادة 34.
كما قررت لجنة القيد التنبيه على الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.
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