البصارطة بدمياط تعلن تأييدها للسيسى فى مؤتمر شعبي الجمعة

البصارطة بدمياط تعلن تأييدها للسيسى فى مؤتمر شعبي الجمعةالأربعاء، 14 مارس 2018 07:29 ص
مؤتمرات دعم السيسى- أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
يعقد أهالى قرية البصارطة، التابعة لمركز دمياط، مؤتمرا شعبيا كبيرا يوم الجمعة المقبل، لحث الأهالى على الخروج والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال فكرى السبع، أحد المنظمين لـ"اليوم السابع"، إن الحفل يتضمن تكريم كل شهداء القرية من الجيش والشرطة وكل من شاركوا فى الحروب وتكريم الأمهات المثاليات وكذلك تكريم لجنة "أكرموا موتاكم" التى قامت بتطوير القرية، وأيضا تكريم أعضاء حملة التبرع بالدم.
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة