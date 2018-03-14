البصارطة بدمياط تعلن تأييدها للسيسى فى مؤتمر شعبي الجمعة







دمياط معتز الشربينى

يعقد أهالى قرية البصارطة، التابعة لمركز دمياط، مؤتمرا شعبيا كبيرا يوم الجمعة المقبل، لحث الأهالى على الخروج والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال فكرى السبع، أحد المنظمين لـ"اليوم السابع"، إن الحفل يتضمن تكريم كل شهداء القرية من الجيش والشرطة وكل من شاركوا فى الحروب وتكريم الأمهات المثاليات وكذلك تكريم لجنة "أكرموا موتاكم" التى قامت بتطوير القرية، وأيضا تكريم أعضاء حملة التبرع بالدم.