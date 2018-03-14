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البرلمان العربى يدعو برلمانات أوروبا لحث حكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:12 ص
البرلمان العربى يدعو برلمانات أوروبا لحث حكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى





(أ ش أ)
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دعا رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى عدداً من برلمانات الدول الأوروبية (المملكة المتحدة، وإيرلندا، والبرتغال، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، ولوكسمبورج، وبلجيكا، واليونان) إلى حث حكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس .

وشدد "السلمى" فى رسائل مكتوبة موجهة لرؤساء هذه البرلمانات الأوروبية على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين العالم العربى والدول الأوروبية والمصالح المشتركة بين الجانبين.

وأفاد بيان للبرلمان العربى اليوم الأربعاء، بأن "السلمي" ثمن، فى رسائله،الموقف التاريخى،لتلك الدول الأوروبية،الداعم لعدالة القضية الفلسطينية وعملية السلام العادل والشامل من خلال التصويت لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017، الذى أكد أن أى قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أى أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعبر "السلمي" عن تقدير البرلمان العربى لموقف برلمانات وشعوب هذه الدول ودورها المُقدر تجاه الحق المشروع للشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد أن البرلمان العربى يتطلع إلى أن تحث هذه البرلمانات حكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، استناداً إلى قواعد القانون الدولي، والمرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

 


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