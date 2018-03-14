البدوى لمحافظ كفر الشيخ: الوفد بهيئته العليا وقواعده يدعم الرئيس







كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، على دعم حزب الوفد بكامل هيئاته بجميع محافظات مصر، لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، من خلال حملة "انزل وشارك"، التى تدعو الشعب المصري بكافة طوائفه بالنزول والمشاركة الإيجابية، تفويتاً لقوى الشر التى لا تتمنى الخير لمصر.

جاء ذلك، خلال استقبال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء، لرئيس حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على هامش المشاركة فى مؤتمر لحث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية مارس 2018م، بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، واللواء شكرى الجندي عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.