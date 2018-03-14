البابا تواضروس: 3 احتفالات كنسية ووطنية الأسبوع المقبل

البابا تواضروس: 3 احتفالات كنسية ووطنية الأسبوع المقبلالأربعاء، 14 مارس 2018 07:49 م
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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أعلن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تحتفل الأسبوع المقبل بثلاث مناسبات، أولها يوم السبت وهو تذكار وفاة البابا الراحل شنودة الثالث، ثم عيد الصليب، ويوم الأربعاء الاحتفال بعيد الأم.
وأوضح البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، أن عيد الأم هو عيد وطنى قومى اجتماعى، يكون فرصة لتهنئة الأمهات، باعتبارها أم لكل المصريين.
ويلقي البابا تواضروس عظته من إنجيل متى اصحاح 23 ، وقال إن هذا الإصحاح يعتبر "إصحاح الويلات".
ويحضر العظة التى يلقيها البابا من دير الأنبا بيشوى بمنطقة وادى النطرون عدد من رهبان دير الأنبا بيشوى، وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وشعب الكنيسة.
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