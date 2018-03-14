البابا تواضروس يؤكد لـ "وفد أمريكى" وحدة الصف المصرى أمام دعاوى الفرقة والتشتت







كتب محمود راغب

التقى وفد أمريكى بالبابا ‏تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بدير ‏الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، ضمن رحلة "حوار الأديان" التى جاءت فى إطار تنفيذ ‏توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذى سبق أن عقد برعاية ‏الرئيس ‏عبد ‏الفتاح السيسى وشاركت فيه 30 سيدة من نابهات مصر فى الخارج.‏

وحرص البابا تواضروس فى بداية اللقاء على الترحيب بالوفد الذى ضم 40 فردًا من ‏أبرز ‏الشخصيات ‏المؤثرة بمقاطعة "أورانج" جنوب ولاية كاليفورنيا، معربًا عن سعادته لتواجدهم ‏فى مصر للمرة الأولى وحرصهم على تبادل الرؤى، فضلاً عن التعرف على مصر عن قرب.‏‎ ‎

وأكد البابا تواضروس، خلال حديثه، على وحدة الصف المصرى والتلاحم الدائم بين أطيافه على ‏العصور أمام كل دعاوى التفرقة وشق الصف، مشددًا على أن المصريين يضربون مثلاً فى ‏الصلابة والاتحاد فى كافة الأحداث والظروف التى تتطلب ذلك.‏

وأشار البابا تواضروس إلى تاريخ مصر الممتد والمتأصل فى نفوس المصريين، وحالة الترابط ‏والتداخل بين الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية، والتى شكلت الثقافة المصرية فى ‏مختلف معالمها.‏

وأعرب الوفد عن سعادته البالغة بلقاء البابا تواضروس الثانى وما لمسوه من سماحة ‏وإنسانية تعكس روح الأصالة المصرية، مؤكدين رغبتهم فى زيارة مصر مرات أخرى والتعرف ‏أكثر على معالمها الحضارية والدينية والإنسانية أيضًا.‏

وجدير بالذكر أن هذه الرحلة من إحدى ‏توصيات الدكتورة ‏إسراء نوار مدير التطوير والبرامج ‏بجامعة تشابمان الأمريكية خلال ‏مشاركتها بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، التى ‏رُشحت فيما بعد من قبل ‏Orange County ‎Interfaith ‎Network‏ حتى تكون من ضمن ‏فريق الإشراف على تلك الرحلة.‏

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وتستمر فعاليات الرحلة حتى يوم 15 مارس الجارى، حيث تهدف إلى توجيه رسالة ‏للعالم ‏الخارجى ‏مفادها أن مصر آمنة مما يسهم في الترويج للسياحية المصرية بدول المهجر ‏وجذب ‏الاستثمارات ‏الخارجية.‏

وكان الوفد قد التقى الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد ‏جولة موسعة بدير القديس سمعان ‏بالمقطم، ومن المقرر أن يزور الوفد أيضًا الكاتدرائية الجديدة ‏فى ‏العاصمة الإدارية، ثم أهرامات ‏الجيزة وبعض المعالم السياحية الأخرى.‏