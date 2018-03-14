البابا تواضروس يؤكد لـ "وفد أمريكى" وحدة الصف المصرى أمام دعاوى الفرقة والتشتت

البابا تواضروس يؤكد لـ "وفد أمريكى" وحدة الصف المصرى أمام دعاوى الفرقة والتشتتالأربعاء، 14 مارس 2018 02:27 م
البابا تواضروس الثانى خلال لقاءه الوفد الأمريكى
كتب محمود راغب
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التقى وفد أمريكى بالبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، ضمن رحلة "حوار الأديان" التى جاءت فى إطار تنفيذ توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذى سبق أن عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وشاركت فيه 30 سيدة من نابهات مصر فى الخارج.
وحرص البابا تواضروس فى بداية اللقاء على الترحيب بالوفد الذى ضم 40 فردًا من أبرز الشخصيات المؤثرة بمقاطعة "أورانج" جنوب ولاية كاليفورنيا، معربًا عن سعادته لتواجدهم فى مصر للمرة الأولى وحرصهم على تبادل الرؤى، فضلاً عن التعرف على مصر عن قرب.
وأكد البابا تواضروس، خلال حديثه، على وحدة الصف المصرى والتلاحم الدائم بين أطيافه على العصور أمام كل دعاوى التفرقة وشق الصف، مشددًا على أن المصريين يضربون مثلاً فى الصلابة والاتحاد فى كافة الأحداث والظروف التى تتطلب ذلك.
وأشار البابا تواضروس إلى تاريخ مصر الممتد والمتأصل فى نفوس المصريين، وحالة الترابط والتداخل بين الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية، والتى شكلت الثقافة المصرية فى مختلف معالمها.
وأعرب الوفد عن سعادته البالغة بلقاء البابا تواضروس الثانى وما لمسوه من سماحة وإنسانية تعكس روح الأصالة المصرية، مؤكدين رغبتهم فى زيارة مصر مرات أخرى والتعرف أكثر على معالمها الحضارية والدينية والإنسانية أيضًا.
وجدير بالذكر أن هذه الرحلة من إحدى توصيات الدكتورة إسراء نوار مدير التطوير والبرامج بجامعة تشابمان الأمريكية خلال مشاركتها بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، التى رُشحت فيما بعد من قبل Orange County Interfaith Network حتى تكون من ضمن فريق الإشراف على تلك الرحلة.
وتستمر فعاليات الرحلة حتى يوم 15 مارس الجارى، حيث تهدف إلى توجيه رسالة للعالم الخارجى مفادها أن مصر آمنة مما يسهم في الترويج للسياحية المصرية بدول المهجر وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكان الوفد قد التقى الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد جولة موسعة بدير القديس سمعان بالمقطم، ومن المقرر أن يزور الوفد أيضًا الكاتدرائية الجديدة فى العاصمة الإدارية، ثم أهرامات الجيزة وبعض المعالم السياحية الأخرى.
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