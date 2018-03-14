البابا تواضروس فى عظته الأسبوعية: الانشغال بالتفاصيل غير المهمة "رياء"الأربعاء، 14 مارس 2018 08:42 م
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الانشغال بالأشياء غير المهمة على حساب المهمة، هو نوع من أنواع الرياء، وعدم الحكمة، وهو ما يشبه الانشغال بالتفاصيل غير المهمة والبعد عن الجوهر.
وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية، أن المرائى يتظاهر بالروحانية لتغطية خطيته، ويعدى أنهم تعلموا من الآباء وهم ليس كذلك، مشيرًا إلى أن كثيرين فى العهد القديم - الفريسيين-، عاشوا بين العناد والرياء.
وأوضح البابا، أن العناد والرياء انتجا الظلم، سواء الظلم الفكرى أو غيره من أنواع الظلم، وانتجا أيضًا العثرة المادية، أى أنهم يقيسوا الأشياء بالمادة، حتى أن حياتهم تحولت إلى مادة، كما أنهم أصبحوا حرفيين، أى أنهم يعانون من ضيق أفق.
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