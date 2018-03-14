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الأربعاء، 14 مارس 2018 12:36 ص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 1319 فلسطينيا خلال الشهرين الماضيين

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:04 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 1319 فلسطينيا خلال الشهرين الماضيين قوات الاحتلال الإسرائيلى





أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين 1319 مواطنا فلسطينيا، من بينهم 274 طفلا و23 سيدة، و4 صحفيين.

جاء ذلك فى تقرير مشترك، صدر اليوم الثلاثاء عن كل من : هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير الفلسطينى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان .


واستعرض التقرير، ضمن متابعته للجرائم التى تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلى ، قضيتى استشهاد المواطنين ياسين السراديح من أريحا، وإسماعيل أبو ريالة من غزة، اللذين انتهكت سلطات الاحتلال حقهما فى الحياة أثناء اعتقالهما .


وتناول التقرير قضية التفتيش العارى التى تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، عبر عدة شهادات قدمها معتقلون .


وأشار إلى الانتهاكات التى تتعرض لها الأسيرات فى سجون الاحتلال، والتى وثقت عبر زيارات المؤسسات الحقوقية لهن، ومنها حرمانهن من المتابعة الطبية والعلاج بشكل حثيث خاصة مع وجود عدد منهن يعانين من إصابات ومشاكل صحية مختلفة، إضافة إلى سوء الغذاء المقدم، والاكتظاظ الحاصل فى أماكن الاحتجاز بسبب ارتفاع أعداد الاعتقالات .


وأكد التقرير أن دولة الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، داعيا إلى تشكيل لجنة تقصّى حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين ، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولى تجاه مقترفى الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإلى اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها، والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولى الإنسانى.


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