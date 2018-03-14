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الاتحاد الأوروبى يقدم 3 مليارات يورو مساعدات للاجئين فى تركيا

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:41 م
الاتحاد الأوروبى يقدم 3 مليارات يورو مساعدات للاجئين فى تركيا لاجئين -أرشيفية





(أ ف ب)
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وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على تقديم دفعة مالية ثانية تبلغ ثلاثة مليارات يورو لمساعدة تركيا على استقبال اللاجئين السوريين على أراضيها، كما وعد قبل سنتين فى الاتفاق الذى أبرمه مع أنقرة حول الهجرة.

وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان أنه بعد صرف المليارات الثلاثة الأولى على عشرات المشاريع، ستقوم المفوضية اليوم "بتحريك الدفعة الثانية" بالقيمة نفسها "لمصلحة اللاجئين فى تركيا".


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