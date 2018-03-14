الاتحاد الأوروبى: نسعى لحل "فوضى" تجارية وليس لاستفزاز الولايات المتحدة







رويترز

قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبى سيركز على تأمين الإعفاء من رسوم جمركية أمريكية بدلا من إشعال حرب تجارية.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقع الأسبوع الماضى أمرا بفرض ضريبة بنسبة 25%على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم مع استثناء كندا والمكسيك وربما دول أخرى من القرار.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركى كاتاينن للبرلمان الأوروبى إن حزبى الكونجرس الأمريكى وكذلك الشركات الأمريكية يتفقون فى الرأى مع الاتحاد الأوروبى بضرورة أن تسترشد التجارة بقواعد عالمية.

وقال لأعضاء البرلمان خلال نقاش بشأن التهديد الذى تمثله الرسوم الجمركية "هذا ليس نزاعا بين أوروبا والولايات المتحدة. لذلك ستركز المفوضية على حل المشكلة بدلا من إثارة المزيد من المشكلات مستقبلا".

أضاف "ما نريد فعله هو التخلص من الفوضى. أعتقد أن هناك أسبابا جيدة لقبول الطرفين فى نهاية اليوم بأننا لا نريد ولا نرغب فى حرب تجارية. ينبغى أن نركز بدلا من ذلك على تحسين أوضاعنا التجارية".