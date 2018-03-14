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الإعدام شنقا لصاحب مصنع قتل رجل أعمال وشقيقه لخلافات مالية بالشرقية

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:56 م
الإعدام شنقا لصاحب مصنع قتل رجل أعمال وشقيقه لخلافات مالية بالشرقية هيئة المحكمة





الشرقية - فتحية الديب
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صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا لصاحب مصنع طوب، قتل رجل أعمال وشقيقه لخلافات مالية بينهم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد على، وسكرتارية أيمن حسونة.

 

تعود أحداث القضية رقم 1367 لسنة 2015 جنايات قسم ثانى الزقازيق، ليوم 12 من شهر نوفمبر لسنة 2014، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بالعثور على جثة "محمود.أ.ج" 48 سنة صاحب شركة تجارة كاوتش وبطاريات مقيم الحكماء قسم ثانى الزقازيق، بالمقعد الخلفى للسيارة رقم 126771 ملاكى الشرقية، بطريق القنايات أمام مدخل شيبة، مصابا بطلق نارى، بالرأس والعثور على جثة شقيقه "أشرف" 40 سنة، داخل الشركة التى يتملكها شقيقه، بشارع حسن صالح.

 

توصلت تحريات مباحث قسم ثانى الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد صالح، ومعاونيه النقيبين إبراهيم الجهينى، ومحمد مصطفى، إلى قيام "هيثم.ح.إ" 35 سنة صاحب مصنع طوب مقيم تل حوين، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مالية بينهم، تم ضبط المتهم والبندقية المستخدمة فى الواقعة، وبالعرض على نيابة قسم ثانى الزقازيق، قررت بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهما إلى جنايات الزقازيق.


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