الإسكان: شركة مياه المنيا تودع 8٫5 مليون جنيه للتأمين على العمالة المؤقتة







كتب أحمد حسن

تواصل جهات وزارة الإسكان المختلفة، لليوم الثالث على التوالى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية، وكل الفئات غير المؤمن عليها، من خلال إصدار شهادات "أمان"، حيث يتم تسليم الشهادات للعمالة بمختلف قطاعات الوزارة.

صرحت بذلك المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، موضحة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وهي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أودعت مبلغ 8.5 مليون جنيه، بالبنك الزراعي المصري، لإصدار شهادات "أمان" فئة 2500 جنيه، للتأمين على 3400 عامل بالشركة، كما أودعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، مبلغ 7.5 مليون جنيه، ببنك مصر، لإصدار شهادات "أمان" فئة 2500 جنيه، للتأمين على 3 آلاف عامل بالشركة.

وأضافت وكيل أول وزارة الإسكان: تم حتى الآن إصدار شهادات "أمان" لأكثر من 350 عاملا بعدد من الشركات العاملة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو البنوك مستمرون فى تسليم الشهادات للمستحقين، وطبقاً لتعليمات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقوم جهات الوزارة بسداد قيمة الشهادات مجمعة للبنوك، على أن تُخصم القيمة لاحقاً من مستخلصات المقاولين.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن جهات الوزارة المختلفة بدأت فى تنفيذ هذه التعليمات، لتوفير التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية، بمختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة، سواء فى قطاع الإسكان، أو المرافق، أو المدن الجديدة.​



شركة مياه المنيا تودع 8٫5 مليون جنيه للتأمين على العمالة (1)



شركة مياه المنيا تودع 8٫5 مليون جنيه للتأمين على العمالة (2)



شركة مياه المنيا تودع 8٫5 مليون جنيه للتأمين على العمالة (3)



شركة مياه المنيا تودع 8٫5 مليون جنيه للتأمين على العمالة (4)



شركة مياه المنيا تودع 8٫5 مليون جنيه للتأمين على العمالة (5)



شركة مياه المنيا تودع 8٫5 مليون جنيه للتأمين على العمالة (6)



شركة مياه المنيا تودع 8٫5 مليون جنيه للتأمين على العمالة (7)