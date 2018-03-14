الإسكان: إنشاء محطة رفع للصرف الصحى بالصالحية الجديدة ومدرسة ثانوية بالعبور







كتب أحمد حسن

صرح المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه سيتم تنفيذ محطة رفع لمياه الصرف الصحى، وخط الطرد الخاص بها، للمنطقة الجنوبية بالمدينة، وتم الطرح فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم إنشاء مدرسة ثانوية عامة بالقطعة رقم (60) بمنطقة الإسكان الاجتماعى 2600 فدان بالمدينة، وتم الطرح فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف المهندس محمود رزق النجدى، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: سيتم إنشاء قسم شرطة التعمير بالمدينة، وتم الطرح فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأوضح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم بيع 7 محال تجارية بموقف سيارات الأجرة بالحى السكنى الثانى، و10 محال تجارية بالسوق التجارية بمنطقة ابني بيتك (1) بمساحات تتراوح بين 22 و66 م2، و14 وحدة إدارية ومهنية بالحي السكني الثاني بمساحتي 63 و68 م2، فى مزاد علنى.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق الجديدة: سيتم بيع 7 محال تجارية بالسوق التجارية بمنطقة 145 عمارة بالإسكان الاجتماعى بالواجهة الشرقية، بمساحات تتراوح بين 9 و32 م2، و5 محال تجارية، وصيدلية بالسوق التجارية بمنطقة 12 عمارة بمنطقة الخدمات المستقبلية، بمساحات تتراوح بين 18 و40 م2، و13 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 55 و58 م2 بإسكان الشباب (70م2) والمستقبل، ووحدة إدارية بمساحة 58 م2، بإسكان الشباب (63م2)، فى مزاد علنى.​