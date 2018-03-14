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الأربعاء، 14 مارس 2018 12:21 م
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الأمن العام ينفذ 54 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:07 م
الأمن العام ينفذ 54 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية





كتب ــ محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط  "111 قضية مخدرات، و58 سجينا ومتهما هاربين، وإعادة 8 سيارات ودراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 54232 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


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