الأمم المتحدة ومؤسسة (كرامة) يكرمان السفيرة "مرفت التلاوى"







كتب محمود راغب

كرمت مؤسسة (كرامة) السفيرة مرفت التلاوى، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدةCSW" ".

وشارك فى التكريم عدد من الشخصيات البارزة فى مجال المرأة على المستويين الإقليمى والدولى، حيث أشاد الحضور بجهود السفيرة مرفت التلاوى فى سبيل دعم المرأة.

وأجمع الحضور على كونها نمودجاً مشرفاً للمرأة المصرية والعربية، وأنها ليست إمرأة تعمل بالسياسة فحسب بل إنها امرأة تصنع السياسة على حد وصفهم.

يأتى التكريم تقديراً لسجل السفيرة "التلاوى" الحافل بالإنجازات من مختلف المواقع التى شغلتها كوزيرة وسفيرة وأمينة تنفيذية للاسكوا ورئيس للمجلس القومى للمرأة ومديرة عامة لمنظمة المرأة العربية وعضو للجنة الخمسين التى قامت بوضع الدستور المصرى عام 2014، وما كان لها من دور بارز في حماية حقوق المرأة المصرية.

وقد طالب الحضور السفيرة "التلاوى" توثيق تجربتها كقصة نجاح يحتذى بها من جانب الأجيال القادمة.