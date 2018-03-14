الأمم المتحدة: هناك حاجة لتخصيص 540 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين

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أكدت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى تخصيص نحو 540 مليون دولار للإغاثة الإنسانية على الأراضى الفلسطينية خلال عام 2018.

وصرح منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة جيمى ماكجولدريك - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء بأن 75% من هذا المبلغ مخصص لغزة "حيث تنتشر مأساة من صنع الإنسان يوميًا" - بحسب تعبيره - .



يذكر أن جزءًا من هذا المبلغ سيخصص لدعم مشروعات الطوارئ من جانب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن خفضت واشنطن تمويلها لفلسطين العام الحالى، بينما سيخصص باقى المبلغ لتمويل مشروعات الغذاء، والماء، والصحة، والمرافق الصحية والمأوى، والتعليم.