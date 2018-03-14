الأمم المتحدة: إمدادات المياه مقطوعة عن عفرين السورية

الأمم المتحدة: إمدادات المياه مقطوعة عن عفرين السوريةالأربعاء، 14 مارس 2018 11:26 ص
عفرين - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إمدادات المياه مقطوعة عن مدينة عفرين السورية منذ أسبوع بعد تغير السيطرة على سد رئيسى.
وأضاف أن القتال هناك أرغم الآلاف على الفرار من منازلهم داخل منطقة عفرين والاتجاه صوب مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.
وشنت تركيا هجوما على عفرين فى يناير كانون الثانى مستهدفة القوات الكردية السورية المهيمنة على المنطقة.
إضافة تعليق
هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب
صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة