الأمم المتحدة: إمدادات المياه مقطوعة عن عفرين السورية







رويترز

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إمدادات المياه مقطوعة عن مدينة عفرين السورية منذ أسبوع بعد تغير السيطرة على سد رئيسى.

وأضاف أن القتال هناك أرغم الآلاف على الفرار من منازلهم داخل منطقة عفرين والاتجاه صوب مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وشنت تركيا هجوما على عفرين فى يناير كانون الثانى مستهدفة القوات الكردية السورية المهيمنة على المنطقة.