الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية تتجاوز مخاوفها عقب إقالة تيلرسون







وكالات

سجلت الأسواق الأوروبية والأمريكية ارتفاعاً اليوم الأربعاء متجاوزة المخاوف السياسية التى أثارها قرار الرئيس الأمريكى المفاجئ دونالد ترامب بإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون أمس الثلاثاء.

وأثارت أنباء اقالة تيلرسون المعتدل مخاوف السوق من حدوث اضطرابات في البيت الابيض وتبني سياسة خارجية متشددة، مما ادى الى هبوط الاسهم الاميركية أمس الثلاثاء والاسهم الاسيوية في وقت مبكر اليوم الاربعاء.

وقال مايك فان دولكين رئيس الأبحاث في مؤسسة "اسيندو ماركتس": "عملية التغيير فى واشنطن أثارت مخاوف جديدة من عدم الاستقرار فى إدارة ترامب بالامس، ما زاد من المخاوف بشان روسيا على عدة جبهات".

وأضاف "إلا أن المستثمرين أصبحوا أكثر جرأة بعد سنوات عديدة من المفاجآت الجيوسياسية".

وأشار إلى أن البيانات الاقتصادية الايجابية الصينية تساعد على تحفيز المكاسب لأسهم شركات التعدين الكبيرة المدرجة في لندن.

وقال ديفيد مادين محلل السوق في مؤسسة "سي ام سي ماركتس" البريطانية: "شركات التعدين تدعم سوق لندن عقب بيانات الانتاج الصناعي الجيدة في الصين".

وفى سوق العملات، انخفض سعر الدولار أمام اليورو والجنيه الإسترليني.

وقال ستيفن انيس رئيس التجارة في اسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة "اوندا": "بيع الدولار يرجع إلى انخفاض التضخم الأمريكى وظاهرة تغيير المناصب في البيت الأبيض التى لا توحى بالثقة بالإدارة الأمريكية".

وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء تراجع التضخم الاميركي في فبراير ما يهدئ القلق ازاء قيام الاحتياطي الفدرالي (المركزي الاميركي) برفع اسعار الفائدة باسرع من المتوقع.