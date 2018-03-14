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"الأسس الصحيحة لتربية الأبناء" فى ندوة بمركز إعلام زفتى بالغربية

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:38 م
"الأسس الصحيحة لتربية الأبناء" فى ندوة بمركز إعلام زفتى بالغربية جانب من الندوة





الغربية – مصطفى عادل
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نظم مركز إعلام زفتى بمحافظة الغربية  بالتعاون مع الإدارة التعليمية و أوقاف زفتى ندوة إعلامية  أمس بعنوان " الأسس الصحيحة لتربية الأبناء" بمقر معهد فتيات زفتى الدينى، استهدفت الندوة التوعية بالأسس الصحيحة لتربية الأبناء .

وتحدث فى الندوة الشيخ السيد المرسى أبو عسل مدير عام إدارة الأوقاف بزفتى، موضحاً أن العلم والتعليم أساس التربية السليمة و أكد على أن الاهتمام بالأبناء مسئولية الأبوين لافتا إلى أن الأبناء يحتاجون لمزيد من الرعاية والاهتمام فى الصغر.

 

 


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