"الأسس الصحيحة لتربية الأبناء" فى ندوة بمركز إعلام زفتى بالغربية







الغربية – مصطفى عادل

نظم مركز إعلام زفتى بمحافظة الغربية بالتعاون مع الإدارة التعليمية و أوقاف زفتى ندوة إعلامية أمس بعنوان " الأسس الصحيحة لتربية الأبناء" بمقر معهد فتيات زفتى الدينى، استهدفت الندوة التوعية بالأسس الصحيحة لتربية الأبناء .

وتحدث فى الندوة الشيخ السيد المرسى أبو عسل مدير عام إدارة الأوقاف بزفتى، موضحاً أن العلم والتعليم أساس التربية السليمة و أكد على أن الاهتمام بالأبناء مسئولية الأبوين لافتا إلى أن الأبناء يحتاجون لمزيد من الرعاية والاهتمام فى الصغر.