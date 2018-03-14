اعتقال 4 أعضاء بخلية نائمة لـ"داعش" فى روسيا

اعتقال 4 أعضاء بخلية نائمة لـ"داعش" فى روسياالأربعاء، 14 مارس 2018 01:22 م
الشرطة الروسية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، أنه اعتقل، اليوم الأربعاء، 4 أعضاء فى خلية نائمة لتنظيم "داعش"، يترأسها مبعوث عن الإرهابيين من سوريا فى مقاطعة كالوجا الروسية.
وأشار البيان، إلى أنه تم إلقاء القبض على 4 أعضاء من خلية نائمة للمتطرفين فى مقاطعة كالوجا، يترأسها مبعوث عن الإرهابيين حاصل على تدريب فى سوريا من قبل تنظيم "داعش"، مؤكدا أن هذه الخلية خططت لأعمال إرهابية فى روسيا.
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