اعتقال 4 أعضاء بخلية نائمة لـ"داعش" فى روسيا

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، أنه اعتقل، اليوم الأربعاء، 4 أعضاء فى خلية نائمة لتنظيم "داعش"، يترأسها مبعوث عن الإرهابيين من سوريا فى مقاطعة كالوجا الروسية.

وأشار البيان، إلى أنه تم إلقاء القبض على 4 أعضاء من خلية نائمة للمتطرفين فى مقاطعة كالوجا، يترأسها مبعوث عن الإرهابيين حاصل على تدريب فى سوريا من قبل تنظيم "داعش"، مؤكدا أن هذه الخلية خططت لأعمال إرهابية فى روسيا.