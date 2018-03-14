video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. ترعة بشارة 2 تهدد أهالى قرية الوقف جنوب بنى سويف.. صور

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:20 م
اضبط مخالفة.. ترعة بشارة 2 تهدد أهالى قرية الوقف جنوب بنى سويف.. صور القمامة تغرق الترعة





بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

يعانى أهالى قرية الوقف التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، من مرور ترعة بشارة 2 المتفرعة من مصرف البسوجية داخل القرية .

وقال عمر سيد أحد الأهالى، إن الترعة تسبب مشاكل كثير لأهالى القرية حيث تنتشر الأمراض وخاصة لدى الأطفال لانتشار الحشرات الضارة فى محيط الترعة .

وأضاف عمر سيد، لـ"اليوم السابع"، إن الترعة تغرقها القمامة والحيوانات النافقة مما يؤدى إلى أهدار كميات كبيرة من المياه، وتعثر المزارعين فى الحصول على مياه لرى الأراضى الزراعية الخاصة بهم ، مؤكدًا على أن أهالى القرية تقدموا بشكاوى عدة لإدارة الرى بمركز الفشن جنوب بنى سويف لإنقاذ أكثر من 100 فدان تخدمهم تلك الترعة، مشيرًا إلى أن الأهالى يطالبون بتغطية 600 متر تمر فى وسط القرية لحل المشكلة .

القمامة تغرق الترعة
القمامة تغرق الترعة

 

القمامة داخل ترعة بشارة
القمامة داخل ترعة بشارة

 

معاناة الاهالى مع الترعة
معاناة الاهالى مع الترعة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مركز غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية فى بنى سويف

اضبط مخالفة.. أسلاك الضغط العالى تهدد حياة أهالى "الشقر" جنوب بنى سويف

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة بنى سويف

ترعة بشارة




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة