اضبط مخالفة.. ترعة بشارة 2 تهدد أهالى قرية الوقف جنوب بنى سويف.. صور

اضبط مخالفة.. ترعة بشارة 2 تهدد أهالى قرية الوقف جنوب بنى سويف.. صورالأربعاء، 14 مارس 2018 03:20 م
القمامة تغرق الترعة
بنى سويف :هانى فتحى
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يعانى أهالى قرية الوقف التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، من مرور ترعة بشارة 2 المتفرعة من مصرف البسوجية داخل القرية .
وقال عمر سيد أحد الأهالى، إن الترعة تسبب مشاكل كثير لأهالى القرية حيث تنتشر الأمراض وخاصة لدى الأطفال لانتشار الحشرات الضارة فى محيط الترعة .
وأضاف عمر سيد، لـ"اليوم السابع"، إن الترعة تغرقها القمامة والحيوانات النافقة مما يؤدى إلى أهدار كميات كبيرة من المياه، وتعثر المزارعين فى الحصول على مياه لرى الأراضى الزراعية الخاصة بهم ، مؤكدًا على أن أهالى القرية تقدموا بشكاوى عدة لإدارة الرى بمركز الفشن جنوب بنى سويف لإنقاذ أكثر من 100 فدان تخدمهم تلك الترعة، مشيرًا إلى أن الأهالى يطالبون بتغطية 600 متر تمر فى وسط القرية لحل المشكلة .
القمامة تغرق الترعة
القمامة داخل ترعة بشارة
معاناة الاهالى مع الترعة
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