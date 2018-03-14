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الأربعاء، 14 مارس 2018 01:28 ص
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اضبط مخالفة.. أسلاك الضغط العالى تهدد حياة أهالى "الشقر" جنوب بنى سويف

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:00 ص
اضبط مخالفة.. أسلاك الضغط العالى تهدد حياة أهالى "الشقر" جنوب بنى سويف جانب من الأزمة بالمنطقة





بنى سويف - أيمن لطفى
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يعانى أهالى قرية الشقر بمركز الفشن جنوب بنى سويف من مرور أسلاك الضغط العالى على مسافة قريبة أعلى منازلهم الكائنة داخل الحيز العمرانى، ما ينذر بحدوث كارثة وخسائر فى أرواح الأهالى البالغ عددهم 10 آلاف نسمة ، وطالب الأهالى بسرعة تغيير اتجاه الأسلاك حرصا على حياتهم .

 

ويقول خالد محمود  "عامل" من أهالى قرية" الشقر": إن أسلاك الضغط العالى تمر فوق منازلنا على بعد مترات قليلة ونحن سكان بلدة ذات طابع ريفى كثيرا ما نصعد فوق الاسطح لاحضار  أعواد البوص والحطب والتبن ،  وغيرها  لاستخدامها فى علف المواشى، فضلا عن صعود أطفالنا دون رؤيتنا لهم، ووجود هذه الأسلاك يجعلنا عرضة للصعق الكهربائى فضلا عن اشتعال الحرائق أعلى المنازل .

 

وأوضح هانى عبدالله طالب جامعى من أبناء القرية  أنه إلى جانب أسلاك الضغط العالى المارة فوق أسطح المنازل ،  هناك أيضا محولات كهربائية تحتاج إلى رفعها عن الأرض لمسافة أعلى من الحالية حتى لا تكون عرضة لعبث الصبية أو وصول المياه إليها وذلك أسوة بنظام أسلاك الضغط العالى والمحولات بالقرى المجاورة والمحيطة بالقرية.  


 

 


 

 


 

 


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