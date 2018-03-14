استخبارات روسيا الخارجية: لا نعلق على ترحيل بريطانيا للدبلوماسيين الروس







موسكو (أ ش أ)

قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسى إنه لا يعلق على تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بشأن أن الإجراءات التى تتخذها لندن ضد الدبلوماسيين الروس ستؤدى إلى تقويض أنشطة الاستخبارات الروسية فى المملكة المتحدة.

وقال رئيس المكتب الصحفى للجهاز المذكور سيرجى إيفانوف - لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء، "لا نعلق على مثل هذه الإجراءات والتصريحات".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أن بلادها قررت ترحيل أكثر من ثلث الدبلوماسيين الروس (23 شخصا) وأعطتهم مهلة لمدة أسبوع لمغادرة البلاد.

واعتبرت ماى أن هذا القرار سيؤدى إلى تقويض عمل الاستخبارات الروسية فى بريطانيا.

من جهته أكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى للشؤون الدولية فلاديمير جباروف أن روسيا قد تقوم بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة ردا على ترحيل الدبلوماسيين الروس.

وقال جباروف - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "قد يتم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية ".

وأشار إلى أن روسيا قد ترد بترحيل أكثر من 23 دبلوماسيا بريطانيا.