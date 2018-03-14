video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استخبارات روسيا الخارجية: لا نعلق على ترحيل بريطانيا للدبلوماسيين الروس

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:41 م
استخبارات روسيا الخارجية: لا نعلق على ترحيل بريطانيا للدبلوماسيين الروس سيرجى إيفانوف





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسى إنه لا يعلق على تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بشأن أن الإجراءات التى تتخذها لندن ضد الدبلوماسيين الروس ستؤدى إلى تقويض أنشطة الاستخبارات الروسية فى المملكة المتحدة.

وقال رئيس المكتب الصحفى للجهاز المذكور سيرجى إيفانوف - لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء، "لا نعلق على مثل هذه الإجراءات والتصريحات".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أن بلادها قررت ترحيل أكثر من ثلث الدبلوماسيين الروس (23 شخصا) وأعطتهم مهلة لمدة أسبوع لمغادرة البلاد.

واعتبرت ماى أن هذا القرار سيؤدى إلى تقويض عمل الاستخبارات الروسية فى بريطانيا.

من جهته أكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى للشؤون الدولية فلاديمير جباروف أن روسيا قد تقوم بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة ردا على ترحيل الدبلوماسيين الروس.

وقال جباروف - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "قد يتم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية ".

وأشار إلى أن روسيا قد ترد بترحيل أكثر من 23 دبلوماسيا بريطانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسميا.. لندن تتهم موسكو بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال.. تيريزا ماى تعلن طرد 23 دبلوماسيا روسيا خلال أسبوع.. وتؤكد أمام مجلس العموم: استدعينا السفير الروسى.. و"الناتو" يتضامن مع بريطانيا

تيريزا ماي: أفراد العائلة المالكة والوزراء لن يذهبوا إلى كأس العالم فى روسيا

تيريزا ماي ردا على تسمم الجاسوس: سنجمد أصول الدولة الروسية فى بريطانيا

رئيس وزراء فرنسا الأسبق ينتقد تريزا ماى لاتهامها روسيا بالتورط فى مقتل جاسوسها

ماى تترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومى قبل البت فى فرض عقوبات على روسيا

الاستخبارات الروسيه

تيريزا ماى

بريطانيا

روسيا

اخبار العالم

ترحيل الدبلوماسيين الروس




لا تفوتك
"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

"العامة للاستعلامات" تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

العالم يودع ستيفن هوكينج "معجزة"القرن21.. وفاة عالم الفيزياء البريطانى الأكثر شهرة.. أصيب بمرض عصبى فى العشرين من عمره وتوقع الأطباء وفاته بعد عامين على أقصى تقدير .. أهدى البشرية 15كتابا وحصل على 12درجة علمية

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

جماهير الأهلى لـ"السعيد" بعد قرار عرضه للبيع: شوفلك شقة بره ياعبد الله".. الخطيب يُنهى رحلة صانع ألعاب الفريق.. عبد الحفيظ يعلن حيثيات القرار.. والسوشيال ميديا تؤيد المجلس.. و"الدون" حديث بعثة الأحمر فى الجابون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

صورة اليوم.. ضحكة طفل صافية تنور الكون

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

سخرية محمد صلاح من مانشستر يونايتد حديث الصحافة الانجليزية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة