ارتفاع عدد قتلى زلزال بابوا غينيا لـ 125 شخصا







بورت مورسيبى(أ ش أ)

أعلنت الشرطة فى بابوا غينيا الجديدة اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الهائل الذى ضرب المرتفعات الوعرة فى البلاد الشهر الماضى،وبلغت شدته 7.5درجة على مقياس ريختر، إلى 125 شخصا على الأقل بالإضافة إلى إجبار 35 ألفا آخرين على الفرار من منازلهم.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن شرطة بابوا غينيا الجديدة الملكية قولها إن جهود الإنقاذ لا تزال جارية فى المنطقة المتضررة جراء الزلزال والواقعة وسط البلاد، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى.

وأضافت الشرطة أن الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم عقب الزلزال يعيشون حاليا فى مراكز رعاية مقامة فى جميع أرجاء المنطقة.