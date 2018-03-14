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الأربعاء، 14 مارس 2018 10:53 ص
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات..وإيجى إكس30 فوق 17ألف نقطة

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:16 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات..وإيجى إكس30 فوق 17ألف نقطة البورصة - صورة أرشيفية





كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، ليتخطى المؤشر الرئيسى مستوى 17 ألف نقطة ويصل إلى مستوى 17072 نقطة.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.27%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.92%.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46%.

 

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة صعد بشكل حاد ليسجل مستوى 17,000 نقطة، ومن المتوقع أن يواصل الصعود مستهدفا مستوى 17.300 نقطة.


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