ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات..وإيجى إكس30 فوق 17ألف نقطة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات..وإيجى إكس30 فوق 17ألف نقطةالأربعاء، 14 مارس 2018 10:16 ص
البورصة - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، ليتخطى المؤشر الرئيسى مستوى 17 ألف نقطة ويصل إلى مستوى 17072 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.27%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.92%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46%.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة صعد بشكل حاد ليسجل مستوى 17,000 نقطة، ومن المتوقع أن يواصل الصعود مستهدفا مستوى 17.300 نقطة.
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