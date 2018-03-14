ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات..وإيجى إكس30 فوق 17ألف نقطة







كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، ليتخطى المؤشر الرئيسى مستوى 17 ألف نقطة ويصل إلى مستوى 17072 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.27%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.92%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة صعد بشكل حاد ليسجل مستوى 17,000 نقطة، ومن المتوقع أن يواصل الصعود مستهدفا مستوى 17.300 نقطة.