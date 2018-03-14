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"اتصال" تستضيف وزيرى الاتصالات والتربية والتعليم الاثنين المقبل

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:03 م
"اتصال" تستضيف وزيرى الاتصالات والتربية والتعليم الاثنين المقبل وزير الاتصالات ياسر القاضى





كتبت: هبة السيد
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تستضيف "اتصال" نواة منظمات المجتمع المدنى لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم الاثنين المقبل الموافق 19 من مارس الحالى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للحديث عن متطلبات التعليم خلال الفترة الحالية لتحقيق رؤية مصر 2030 ويأتى اللقاء بحضور ورعاية المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

قال الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذى لـ"اتصال":"إن هذا النشاط يأتى فى إطار دور اتصال الذى تلعبه تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصرى، ويأتى ذلك للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة خاصة وزارة التربية والتعليم".

 

أضاف أن مجال التعليم يعد أحد أبرز المجالات الخصبة بالنسبة للمشروعات والأفكار الجديدة التى تسعى إليها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة وأن هناك 20 مليون طالب فى التعليم قبل الجامعى، مشيرًا إلى أن هناك رؤية واضحة لدى وزارة التربية والتعليم لإحلال التابلت التعليمى محل الكتاب المدرسى، وما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا من أدوات وحلول عملية لتطوير منظومة التعليم فى مصر فى ظل التحديات التى تعانى منها البلاد والتى تؤثر على جودة التعليم ومخرجاته".

 

وقال: "إن التكنولوجيا يمكن أن تساهم فى تحسين التعليم وسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وما يتم تدريسه داخل المدارس والجامعات المصرية، واختيار طرق التعلم المناسبة مع التركيز على أهمية أن يراعى النظام التعليمى قياس المهارات بهدف العمل على تنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين، والقدرة على التعلم مدى الحياة والقدرة على التفكير والإبداع والابتكار وتطوير مهارات استخدام وتطويع التكنولوجيا".

 


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ياسر القاضي

التعليم العالى

التربية و التعليم

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