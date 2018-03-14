"اتحاد الجمعيات" يستعرض غدًا دور المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد

"اتحاد الجمعيات" يستعرض غدًا دور المجتمع المدنى فى مكافحة الفسادالأربعاء، 14 مارس 2018 12:00 ص
الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
كتب مدحت وهبة
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ينظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، غدا الخميس، المؤتمر الثانى للجنة العليا لمكافحة الفساد تحت عنوان "دور منظمات المجتمع الأهلى فى مكافحة الفساد"، تنفيذا لاستراتيجة مكافحة الفساد "2014_2018"، وذلك تحت رعاية وحضور غادة والى وزير التضامن الاجتماعى.
وكان الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أكد أنه سيتم العمل على تيسير الإجراءات الجماهيرية ودعم الرقابة الداخلية وتحسين مرتبات العاملين بالجمعيات، إضافة إلى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة عن طريق نشر موازنات الجمعيات والمؤسسات بشكل بسيط مع العمل على تقديم مقترحات لتعديلات تشريعية فى مكافحة الفساد داخل الجمعيات والمجتمع بشكل عام مع نشر الوعى والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد ومكافحته، من خلال عقد العديد من المؤتمرات وندوات توعية فى مختلف المحافظات، وكذلك التعاون بين الجمعيات ووزارة التضامن والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
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