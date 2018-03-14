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إيران تعليقا على تعيين بومبيو وزيرا لخارجية أمريكا: "شأنهم الداخلى"

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:35 م
إيران تعليقا على تعيين بومبيو وزيرا لخارجية أمريكا: "شأنهم الداخلى" برهام قاسمى





رويترز
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هون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، من الأثر المحتمل لتعيين مايك بومبيو وزيرا جديدا لخارجية الولايات المتحدة على الاتفاق النووى الموقع عام 2015.

وقال المتحدث برهام قاسمى ردا على سؤال فى مؤتمر صحفى عن تداعيات تعيين بومبيو على الاتفاق النووى "هذه التغييرات والتطورات والإقالات فى حكومة ترامب ليست جديدة". وتابع "لقد شهدنا تطورات مماثلة وهذا شأنهم الداخلى".

وأضاف "المهم بالنسبة للجمهورية الإسلامية هو السياسة الأمريكية فى الشؤون الدولية وتعاملها معنا وسنتبنى مواقفنا الخاصة".

وكان بومبيو قد أبدى مواقف أكثر تشددا من مواقف سلفه ريكس تيلرسون تجاه إيران والاتفاق النووى الذى أدى إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران فى مقابل الحد من برنامجها النووى.

 


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