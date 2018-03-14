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الأربعاء، 14 مارس 2018 09:39 م
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إنفوجرافيك.. قائمة المطرودين والمستقيلين من البيت الأبيض فى عهد ترامب

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:33 م
إنفوجرافيك.. قائمة المطرودين والمستقيلين من البيت الأبيض فى عهد ترامب قائمة المطرودين في البيت الأبيض





وكالات
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أطاح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوزير خارجيته ريكس تيليرسون الثلاثاء بصورة غير معهودة، وذلك بتغريدة عبر تويتر، وعين بدلا منه مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سى آى إيه" مايك بومبيو، ليكون هذا الأمر أكبر تحول فى الإدارة الأميركية الحالية.

ونشرت "سكاى نيوز" إنفوجرافيك بقائمة المطرودين والمستقيلين من الإدارة الأمريكية، خلال 13 شهرا منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب حكم الواليان المتحدة الأمريكية فى يناير 2017.

 

قائمة المطرودين
قائمة المطرودين
 
طرد ريكس تيلرسون
طرد ريكس تيلرسون
 
استقالة بورتر
استقالة روب بورتر

 

استقالة توم
استقالة توم برايس

 

استقالة دينا بول
استقالة دينا باول

 

استقالة رينيس
استقالة رينس بريبوس

 

استقالة سبايسر
استقالة شون سبايسر

 

استقالة فلين
استقالة مايكل فلين

 

استقالة كوهين
استقالة جارى كوهن

 

استقالة ماكبية
استقالة أندرو ماكبيه

 

استقالة مانغوليت
استقالة أوماروزا مانجوليت

 

استقالة هيكس
استقالة هوب هيكس

 

طرد انتوني
طرد أنتوني سكاراموتشي 

 

طرد بانون
طرد ستيفن بانون

 

طرد توني
طرد جيمس تومي

 

طرد ستيف
طرد ستيف

 

طرد كانتي
طرد جون كانتي

 

طرد هارفي
طرد هارفي

 


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