إنفوجرافيك.. قائمة المطرودين والمستقيلين من البيت الأبيض فى عهد ترامب

إنفوجرافيك.. قائمة المطرودين والمستقيلين من البيت الأبيض فى عهد ترامبالأربعاء، 14 مارس 2018 08:33 م
قائمة المطرودين في البيت الأبيض
وكالات
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أطاح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوزير خارجيته ريكس تيليرسون الثلاثاء بصورة غير معهودة، وذلك بتغريدة عبر تويتر، وعين بدلا منه مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سى آى إيه" مايك بومبيو، ليكون هذا الأمر أكبر تحول فى الإدارة الأميركية الحالية.
ونشرت "سكاى نيوز" إنفوجرافيك بقائمة المطرودين والمستقيلين من الإدارة الأمريكية، خلال 13 شهرا منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب حكم الواليان المتحدة الأمريكية فى يناير 2017.
قائمة المطرودين
طرد ريكس تيلرسون
استقالة روب بورتر
استقالة توم برايس
استقالة دينا باول
استقالة رينس بريبوس
استقالة شون سبايسر
استقالة مايكل فلين
استقالة جارى كوهن
استقالة أندرو ماكبيه
استقالة أوماروزا مانجوليت
استقالة هوب هيكس
طرد أنتوني سكاراموتشي
طرد ستيفن بانون
طرد جيمس تومي
طرد ستيف
طرد جون كانتي
طرد هارفي
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