إنتاج النفط الأمريكى يسجل أعلى مستوى أسبوعى

إنتاج النفط الأمريكى يسجل أعلى مستوى أسبوعىالأربعاء، 14 مارس 2018 07:24 م
حقل نفط - أرشيفية
رويترز
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء: إن متوسط انتاج النفط الخام فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى بلغ 10.38 مليون برميل يومياً، وهو مستوى أسبوعى قياسى جديد.
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