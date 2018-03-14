إنتاج النفط الأمريكى يسجل أعلى مستوى أسبوعى







رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء: إن متوسط انتاج النفط الخام فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى بلغ 10.38 مليون برميل يومياً، وهو مستوى أسبوعى قياسى جديد.