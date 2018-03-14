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الأربعاء، 14 مارس 2018 08:25 م
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إنتاج النفط الأمريكى يسجل أعلى مستوى أسبوعى

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:24 م
إنتاج النفط الأمريكى يسجل أعلى مستوى أسبوعى حقل نفط - أرشيفية





رويترز
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء: إن متوسط انتاج النفط الخام فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى بلغ 10.38 مليون برميل يومياً، وهو مستوى أسبوعى قياسى جديد.

 


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