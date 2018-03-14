إغلاق مطار طرابزون التركى جراء هبوط اضطرارى لطائرة قادمة من قطر







رويترز

قال مسؤول فى هيئة الموانئ الجوية بتركيا إنه تقرر إغلاق مطار منطقة طرابزون المطلة على البحر الأسود مؤقتا، اليوم الأربعاء، بعد أن طلبت طائرة إسعاف جوى الإذن بالهبوط اضطراريا، وأضاف أن الطائرة كانت قادمة من قطر ومتجهة إلى ألمانيا.

وبثت قناة (سى.إن.إن ترك) التلفزيونية تغطية على الهواء أظهرت طائرة صغيرة تهبط فى مطار طرابزون.